Brad Pitt: “Leonardo Di Caprio? Non sa recitare”/ L’affondo: “è insopportabile”

C’è aria di maretta tra Brad Pitt e Leonardo di Caprio? Protagonisti di C’era una volta a Hollywood, i due attori hanno rilasciato numerose interviste sui loro più recenti rapporti sul set, ma fra queste spicca soprattutto quella intercettata dal settimanale Oggi, dove l’ex di Angelina Jolie potrebbe aver svelato dettagli ancora inediti. Parlando dei loro rispettivi ruoli nella pellicola, Pitt ha detto: “La mia parte è la migliore? Non è male quella di Leo, peccato che non sappia recitare”, aggiungendo poco dopo che il suo celebre collega “è un tizio insopportabile”. Inoltre, contrariamente a quanto si pensi, Leonardo Di Caprio non è nella cerchia dei suoi migliori amici, così come conferma proprio l’attore in una breve dichiarazione: “Chi è il mio migliore amico? Non è una persona singola – ha spiegato Brad Pitt – Ho un gruppo d’amici da 30 anni, che ho avuto la fortuna di incontrare quando stavo iniziando qui a Hollywood. Sono arrivato qui con una vecchia auto e 50 dollari in tasca – conclude l’attore – ed è stato prezioso conoscere persone giuste”. È bene però non dare troppo peso a queste parole: non è raro che gli attori, nel corso di una Premiere, si lancino frecciatine per il solo gusto di prendersi un po’ in giro.

“È estremamente talentuoso”

Cosa nasconde l’apparente astio che Brad Pitt nutre nei confronti del suo celebre collega Leonardo Di Caprio? Probabilmente nulla, dal momento che entrambi, diverse volte, hanno parlato del loro rapporto condividendo molte manifestazioni di stima. Alla Premier del film C’era una volta a Hollywood, Leonardo Di Caprio ha infatti avuto occasione di parlare del suo collega, rilasciando dichiarazioni di tutt’altro tenore: “Brad Pitt? Non solo ha fatto grandi scelte come attore, non solo è estremamente talentuoso – ha detto Di Caprio a E! News – ma è [anche] incredibilmente facile lavorare con lui”; Di Caprio ha inoltre parlato dei motivi per i quali il regista, Quentin Tarantino, avrebbe scelto di affidare a loro i ruoli da protagonisti: “Avevamo bisogno di ragazzi che conoscessero implicitamente questa città, conoscessero questo settore e conoscessero questo tipo di relazione – ha detto l’attore – sapete, ragazzi che sono professionisti ma che poi si trasformino in una famiglia”. Leonardo Di Caprio, quindi, è un vero e proprio fan di Brad Pitt. Fine delle polemiche?

