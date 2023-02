Bradford Beck, che lavoro fa il marito di Giaele De Donà?/ Signorini: “Delicato, non viene al GF Vip”

Bradford Beck, che lavoro fa il marito di Giaele De Donà e perché non va al GF Vip

Perché Giaele De Donà continua a non ricevere la visita al Grande Fratello Vip del marito Bradford Beck? A spiegarlo è Alfonso Signorini in diretta, rivelando che è per il lavoro che svolge che finora non si è fatto vedere nella Casa per una sorpresa. “Non è che lui non venga per colpa tu, lui ha un determinato lavoro che è un lavoro delicato e per il quale preferisce non apparire”, fa sapere il conduttore, tranquillizzando una Giaele ancora preoccupata per questa assenza.

Ma che lavoro fa il marito di Giaele De Donà? Bradford Beck è un ingegnere aerospaziale e anche imprenditore. È inoltre CEO di United Aeronautical, società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico. L’uomo è infatti molto più grande di Giaele: è nato nel 1977, ha 45 anni, 21 in più di Giaele. Bradford è inoltre un uomo molto famoso negli Stati Uniti, oltre che parecchio facoltoso. “Lui è un imprenditore americano, si chiama Brad, abbiamo 21 anni di differenza. Mi tratta come una principessa, anzi come una regina. È stato sicuramente lui a inserirmi nella high society internazionale.” ha raccontato la stessa Giaele nel corso della sua presentazione al GF Vip.

