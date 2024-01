Giaele De Donà Bradford Beck si sono lasciati: matrimonio finito per l’ex Grande Fratello/ “Momento delicato”

Giaele De Donà ed il marito Bradford Beck matrimonio finito: l’annuncio

L’ex concorrente del Grande Fratello Giaele De Donà ed il marito Bradfor Beck si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer con due stories postate su Instagram in cui, in sostanza, conferma ciò che i suoi fan e follower sospettavano da giorni ovvero che ci fosse una crisi di coppia. “Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento” ha premesso Giaele che poi ha continuato: “Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse.”

Scura in volto e visibilmente amareggiata per la situazione, Sofia Giaele De Donà ha confessato che è finito il matrimonio con Bradford Beck, e poiché è una persona sincera e trasparente con i suoi follower ha deciso di annunciare la separazione apertamente: “Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica. Quindi penso sia giusto comunicarvi questa cosa, anche perché molti di voi avevano già capito”.

Giaele De Donà, è finita con Bradford Beck: i motivi dell’addio

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Bradford Beck, Giaele De Donà non si è sbilanciata oltre e non ha rivelato i motivi della rottura limitando a chiedere ai suoi follower e chi la segue rispetto per la situazione non facile: “I motivi per il quale abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

Le avvisagli della crisi tra l’ex concorrente del Grande Fratello Giaele De Donà ed il marito Bradford Beck giravano da diversi mesi. A dicembre la coppia ha trascorso le Feste separate per l’imprenditore le ha volute trascorrere a Los Angeles con la sua famiglia e lei è rimasta in Italia. Da qual momento ci sarebbero state varie incomprensioni tra i due che a quanto pare non sono riusciti a superare, le incomprensioni hanno dato vita ad una crisi fino ad arrivare alla separazione.

