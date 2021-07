Brahim Diaz/ Chi è il fidanzato di Ana Mena: dal Real Madrid al Milan

Brahim Diaz, calciatore del Milan ex Real Madrid, è fidanzato con Ana Mena, che sarà protagonista nella terza puntata di Battiti Live 2021, manifestazione canora dell’estate, giovedì 29 luglio 2021. La cantante, nata a Estepona il 25 febbraio del 1997 aveva partecipato anche al Festival di Sanremo del 2020. Il calciatore spagnolo ha invece 21 anni, è nato a Malaga e dopo essere stato una promessa della Cantera del Real Madrid ha abbracciato il progetto del Milan. La partenza nel ritiro precampionato agli ordini di Stefano Pioli è stata ottima, dopo aver approcciato nella scorsa stagione alla Serie A italiana Diaz vuole che il prossimo torneo sia quello della consacrazione, tanto da essersi preso già la maglia numero 10. Non è un caso che Ana Mena stia legando molto la sua carriera ad artisti italiani, Diaz ha tutto l’interesse di piantare le radici a Milano e anche la carriera della popstar potrebbe svilupparsi di conseguenza, considerando anche l’importanza del capoluogo lombardo nell’industria musicale internazionale.

BRAHIM DIAZ, FIDANZATO DI ANA MENA MA CON IL MILAN NEL CUORE

Brahim Diaz oltre ad essersi preso una maglia pesante come al 10 ha dimostrato di voler lasciare il segno al Milan, e in questo senso le sue parole nel corso di questo precampionato sono state eloquenti: “Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club. Sono contentissimo per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno , ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo: questi colori meritano che io dia il 100% ed è ciò che farò. Amo questo club, voglio dare il massimo e prenderò la numero 10 perché mi piace tantissimo e ha un’importanza unica nella storia rossonera. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche.” E in questo Diaz ha sempre affermato di ricevere sicurezza ed energia proprio dalla storia con Ana Mena, che grazie alle hit con Rocco Hunt (“Un bacio all’improvviso”) e con Fred De Palma (“Una volta ancora”) si sta ritagliando uno spazio di tutto rispetto nella scena musicale italiana, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui solo le hit restano a galla.

