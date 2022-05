Brandisce ascia in un negozio/ Napoli, l’arma medievale per derubare il negoziante

Choc a Napoli dove un uomo si è recato in un negozio impugnando un’arma medievale, precisamente un’ascia. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso un negozio sito in via Turati, un bazar di prodotti cinesi, e l’aggressore ha minacciato i gestori con l’arma bianca chiedendo l’incasso. Il titolare, come riferito dall’agenzia Adnkronos, non si è piegato ed ha quindi opposto resistenza, ma l’aggressore con l’ascia ha reagito e ne è nata poi una colluttazione, che fortunatamente non ha portato a nessun grave ferito.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti, che hanno appunto notato quanto stesse accadendo nel bazar, ed hanno avvisato i carabinieri: fortunatamente una pattuglia della tenenza di Sant’Antonio stava passando non troppo distante dal luogo dello “scontro” di Napoli, ed è subito intervenuta riportato la situazione alla normalità. In seguito si è scoperto che l’aggressore con l’ascia, un uomo che ha compiuto 40 anni negli scorsi giorni, era già un sorvegliato speciale, e lo stesso è stato bloccato ancora all’interno del bazar cinese con l’arma medievale in mano. Come detto sopra, fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera seria, visto che il titolare del negozio ha riportato delle lieve ferite, guaribili nel giro di cinque giorni e senza alcun ricovero ospedaliero.

AGGRESSIONE CON ASCIA A NAPOLI: 40ENNE ARRESTATO E AI DOMICILIARI

L’aggressore è stato invece sottoposto ad arresto con l’accusa di rapina, e quindi messo ai domiciliari in attesa del giudizio del processo. I carabinieri hanno in seguito pubblicato la foto dell’ascia utilizzata durante l’aggressione, un’arma davvero impressionante con una doppia lama di notevoli dimensioni.

Tra l’altro è notizia di ieri un’altra lite con un’ascia, questa volta in quel di Andria, nota cittadina della Puglia. In quest’occasione a litigare sono stati due genitori fuori da una scuola: dalle parole si è brevemente passati ai fatti e uno dei due litiganti ha appunto imbracciato l’arma bianca minacciando il suo rivale. Anche in questo caso la lite si è chiusa senza alcun ferito serio.

