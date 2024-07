Brando e Raffaella, presentazioni in famiglia dopo Uomini e Donne/ Lei: “Legame ancora più forte ora”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, passo importante dopo Uomini e Donne: lei al settimo cielo

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. La coppia, nata pochi mesi fa grazie a Uomini e Donne, ha trascorso dei giorni da sogno in vacanza tra Napoli e la Costiera Amalfitana, periodo durante il quale Brando ha anche conosciuto la famiglia della sua fidanzata. L’ex tronista è stato accolto con grande affetto nella famiglia di Raffaella e, a quanto pare, questo passo importante non ha fatto che rafforzare il loro legame.

A confermarlo è stata proprio Raffaella, rispondendo su Instagram alle domande di alcuni follower. A chi le ha infatti chiesto come vanno le cose con Brando e come sia oggi il loro rapporto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto: “Con Brando, più passa il tempo più la complicità cresce perché a crescere è il nostro legame. Legame che si rafforza conoscendosi sempre di più, sia nel profondo dell’anima attraverso il vissuto sia nel quotidiano attraverso le sfumature del nostro carattere”.

Raffaella innamorata di Brando: “Quando me ne sono accorta”

A chi poi le ha chiesto come abbiamo capito di essersi innamorata di Brando, Raffaella ha invece risposto: “In tante piccole cose e in tanti piccoli momenti… Non ti innamori in un attimo ma in tanti attimi… e un attimo dopo lo senti crescere sempre di più.” Così ha aggiunto: “A volte me ne rendo conto anche dai miei occhi quando lo guardano, senza che possa realmente vederli, li percepisco più luminosi che mai.” La relazione tra i due giovani ragazzi procede dunque senza intoppi e verso un futuro che appare roseo, tant’è che entrambi non negano di avere in mente progetti importanti per la loro vita di coppia.











