Brando e Raffaella, problemi dopo Uomini e Donne: “Difficile viversi fuori”/ Lui: “Convivenza? Penso che…”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto raccontano com’è iniziata la loro relazione fuori da Uomini e Donne

Era il 26 marzo quando Brando Ephrikian ha scelto Raffaella Scuotto a Uomini e Donne. Da allora, la nuova coppia ha iniziato a vivere una relazione a distanza, scontrandosi con le difficoltà e i problemi che ne conseguono. Ad oggi i due smentiscono la crisi, ammettendo che le cose vanno bene ma che, comunque, manca ancora qualcosa: la convivenza. Raffaella e Brando lo hanno ammesso in un’intervista rilasciata a CasaLollo, palesando le difficoltà di viversi fuori da Uomini e Donne.

“È difficile viversi al di fuori del programma perché poi fuori lo conosci al cento per cento sotto ogni punto di vista. – ha spiegato Raffaella – Diciamo che l’impatto iniziale è stato abbastanza forte…” E infatti, i momenti complicati non sono mancati finora alla coppia: “Come in qualsiasi coppia ci sono momenti di rabbia o di down, che spesso sono causati da delle piccolezze che possono diventare una cosa grande. – ha aggiunto Brando, spiegando di essere comunque molto contento di come sta andando la loro relazione – sono felice della complicità che si sta creando ogni giorno di più. Sto scoprendo una persona matura, grande, responsabile ma che sa anche giocare e viversi la sua età.”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto pensano alla convivenza: l’ex tronista si sbilancia

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto continuano a conoscersi e ad approfondire i propri sentimenti per l’altro, al punto tale da capire che la distanza, a lungo andare, potrebbe rappresentare un ostacolo per la loro storia. Motivo per il quale il pensiero della convivenza in Brando è sempre più forte: “[…] nel corso dei giorni che stanno passando, mi rendo conto che più stiamo insieme, più stiamo meglio e che più stiamo lontani, più stiamo peggio. – ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne – Per cui ad oggi ti dico che ci sto pensando fortemente perché mi rendo conto che non sono un tipo che sta dietro al telefono, dietro al messaggio, a quelle cose forse sono scontate e qui forse sbaglio io. Non sono molto sentimentale al telefono quindi magari lei riceve delle mancanze che io le dò in maniera inconsapevole. Per cui vorrei cercare di togliere questo elemento avvicinandoci.” ha concluso.











