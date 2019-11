Brando Giorgi, ex fidanzato Mietta/ Dal matrimonio con Daniela Battizzocco alla tv

Chi è Brando Giorgi

Se Davide Tagliapietra è il papà di suo figlio Francesco Ian, Brando Giorgi è invece lo storico fidanzato di Mietta. La storia tra l’attore e la cantante si è conclusa ormai molti anni fa, infatti entrambi hanno un compagno e figli con altre persone. Nello specifico Brando Giorgi è sposato con Daniela Battizzocco. Dopo il matrimonio civile del 2013, la coppia è convolata a nozze anche in chiesa. Un lieto evento arrivato però dopo un momento di crisi abbastanza importante, come raccontato qualche tempo fa alle pagine del settimanale DiPiù. “Tre anni fa eravamo finiti nel vuoto, nel silenzio, nel distacco. – aveva ammesso l’attore di soap come Vivere, Un posto al sole e Centovetrice – Come accade a tantissime coppie insieme da anni, logorate dai problemi quotidiani, anche noi ci stavamo allontanando. A un certo punto non ci capivamo più. Ero sul punto di lasciare tutto: ci ha salvato la fede”, aveva ancora ammesso.

Brando Giorgi, l’amore e il rapporto con i figli

Brando Giorgi e Daniela Battizzocco stanno insieme da circa 20 anni e hanno due figli: Camilla, di 17 anni, e Niccolò, 14. In un’intervista rilasciata a nannimagazine, l’attore si è espresso anche sul suo ruolo di padre e, in generale, su quella che è la sua visione dei genitori: “Dico sempre che i genitori sono imperfetti e i figli perfetti. – ha ammesso Giorgi – Non abbiamo i giusti no e i giusti sì per farli crescere.” E ha ancora aggiunto “È paradossale, ma quando dico che voglio dare ai miei figli quello che non ho avuto, attribuisco a loro qualcosa di mio, che a me è mancato, ma forse a loro no serve. Ecco, io cerco di fare il genitore dicendo ai miei figli che sono il loro porto e che li amerò sempre”. E tornando all’amore, ha dichiarato di non essere un tipo particolarmente geloso: “Ancora no. Mia moglie non mi dà adito a questo: so quanto è importante lei per me e quanto lo sono io per lei”, ha concluso.

