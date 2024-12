Mietta: “Ballando con le stelle? Peccato che Milly Carlucci non mi può richiamare…”

Tra i tanti volti che colorano il mondo dello spettacolo, spicca Mietta che con la sua voce da anni veicola e regala emozioni uniche. Ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, la cantante parte dagli albori della sua carriera sottolineando come a dispetto del successo poi conquistato non sia stato facile imporre il suo stile contro le esigenze del tempo. “…Bisognava dare l’idea di essere la classica brava ragazza, erano richieste determinate cose: dovevo essere precisina, con poco trucco. Insomma, nulla che potesse violare il fatto che tu fossi una ragazzina e non era necessario tirare fuori la propria femminilità”.

Sempre a proposito dei paletti riscontrati agli esordi, Mietta ha spiegato: “All’epoca questa cosa mi ha portato tanti problemi, ansia, insicurezze… Non mi sentivo mai veramente me stessa. Andavo scalza a Taranto in giro per le strade, quindi trovarmi totalmente in altro mood… All’inizio della mia carriera hanno cercato un po’ di plasmarmi, avrei voluto forse una cosa più serena; forse non era il periodo giusto”. Mietta – sempre a La Volta Buona – ha poi ricordato l’esperienza a Ballando con le stelle, non proprio fortunatissima ma della quale conserva uno splendido ricordo: “E’ stato un esperimento pazzesco, peccato che mi sono dovuta ritirare. Mi piacerebbe che Milly Carlucci potesse richiamare quei concorrenti che hanno dovuto interrompere il percorso…”.

Trattiene a fatica la commozione Mietta nel parlare di suo figlio Francesco; il pilastro nella sua vita e con il quale vanta un rapporto meraviglioso. “…E’ la mia vita, un bambino molto intelligente e simpatico, ora ha 14 anni. Con lui ho un rapporto bello, mi piace come persona; il senso della vita nonostante la sua età già ce l’ha. L’altra notte ne abbiamo parlato insieme prima di andare a dormire… Da me ha preso l’esuberanza, il suo amore per la musica e la danza, in particolare il rap”. La cantante ha poi aggiunto: “Dal papà ha preso l’aplombe, l’eleganza, cose che forse a me non appartengono”.