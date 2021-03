Brando Giorgi/ Raffinato o Burino? Il debutto all’Isola dei Famosi 2021 sarà…

Brando Giorgi debutta all’Isola dei Famosi 2021 tra i Raffinati o i Burini?

Brando Giorgi non è ancora un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ma lo sarà presto. L’ingresso dell’attore è stato preparato per questa sera, insieme a quello di Valentina Persia, Brando Giorgi e Myrea Stabile. Saranno loro quattro i nuovi naufraghi, salvo sorprese, che dovranno dividersi tra l’Isola dei Burini e quella dei Raffinati anche se non sappiamo bene come saranno scelti per farlo e se ci saranno delle prove da superare per loro. Fatto sta che tutti i fan che si sono disperati per il mancato ingresso dell’attore di Vivere e Centovetrine lunedì sera, possono stare tranquilli perché non è successo niente di grave, non è rimasto lontano dai riflettori e dall’Isola per motivi di salute o, paure di questi mesi, per Covid. Ma quale sarà la zona dove finirà questa sera?

Valentina Persia/ Riuscirà a mettersi in gioco alla soglia dei suoi 50 anni? (Isola dei famosi)

Brando Giorgi lascia a casa la moglie Daniela Battizzocco e…

Brando Giorgi, classe 1966, si avvicina alla soglia dei sessant’anni ma ha deciso di rimettersi in gioco dopo un curriculum di tutto rispetto. Lelio Sanità di Toppi, vero nome di Brando Giorgi, è un attore ed ex modello italiano che ha cavalcato la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 dividendosi tra ruoli televisivi, cinematografici e teatro debuttando come protagonista in Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi e finendo poi nel cast di Centovetrine nel 2012 nei panni di Sironi. A casa ha lasciato la moglie, la showgirl Daniela Battizzocco, con la quale ha avuto due figli, Camilla e Niccolò. In passato è stato a lungo legato a Mietta e proprio di questo si è molto parlato lunedì quando l’attore non è entrato in gioco, lo si farà anche oggi?

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo/ Ha "un sassolino nella scarpa" e vuole toglierselo all'Isola dei Famosi 2021...Angela Melillo vs Vera Gemma/ Primo scontro a l'Isola dei Famosi 2021? Intanto la Isoardi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA