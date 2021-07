Brandt alla Lazio?/ Calciomercato news, la chiave è la formula del trasferimento

CALCIOMERCATO NEWS, OBIETTIVO JULIAN BRANDT

La Lazio sta ragionando su vari aspetti per migliorare l’organico ed in particolare il suo reparto avanzato tramite questo calciomercato estivo. L’obiettivo principale per i biancocelesti sembra essere stato individuato in Julian Brandt, tedesco di proprietà del Borussia Dortmund con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. I gialloneri vorrebbero continuare a puntare sul giocatore della Nazionale ma allo stesso tempo valutano Brandt non meno di 30 milioni, risultando quindi decisi a non lasciarlo partire tanto facilmente. Se da una parte la trattativa potrebbe essere decisamente complicata, dall’altra non bisogna nemmeno escludere la possibilità che il Borussia decida di lasciarlo partire a titolo temporaneo almeno per la prossima stagione. Resta da definire quindi l’eventuale formula del trasferimento.

CALCIOMERCATO NEWS, SOLO CON OBBLIGO DI RISCATTO

Le chances di vedere Julian Brandt alla Lazio nella squadra di mister Maurizio Sarri non sono dunque poi così scarse. Nell’annata calcistica 2020/2021 Julian Brandt con la maglia del Borussia Dortmund ha collezionato 45 apparizioni complessive tra campionato e coppe a cui si aggiungono pure 4 reti e due assist vincenti serviti ai suoi compagni. Secondo quanto rivelato da Radiosei, il Borussia avrebbe anche aperto all’opzione del prestito sebbene siano determinati a chiedere l’obbligo di riscatto così da essere sicuri di ottenere un guadagno futuro.

