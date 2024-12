VICTOR OSIMHEN AL PSG? CALCIOMERCATO, IPOTESI PER GENNAIO

Victor Osimhen torna al centro del calciomercato e per l’attaccante nigeriano che attualmente gioca al Galatasaray in prestito dal Napoli si riaccendono le sirene di un possibile approdo al PSG, ipotesi della quale tanto si è parlato già in passato. Questo naturalmente si deve principalmente al fatto che il Paris Saint Germain è la principale delusione delle prime cinque giornate della nuova Champions League, con la miseria di 4 punti e 3 gol segnati, per cui un rinforzo in attacco potrebbe essere fondamentale, anche perché ad oggi il PSG sarebbe fuori anche dalle posizioni che garantiscono gli spareggi.

Gonçalo Ramos è appena rientrato dopo un lungo infortunio alla caviglia, Kolo Muani sta deludendo e allora ecco che l’idea Victor Osimhen torna forte dalle parti di Parigi. Il cartellino dell’attaccante nigeriano naturalmente è ancora di proprietà del Napoli, quindi i colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto della situazione, ricordando la formula del prestito al Galatasaray, che dura fino al 30 giugno 2025 con un’opzione fino al 2027 per evitare di perdere potere contrattuale sulla sua futura cessione. Per l’ipotesi gennaio, è da segnalare che Victor Osimhen ha una clausola da 75 milioni di euro esercitabile anche il mese prossimo, in questo caso tuttavia pagando anche un indennizzo di 25 milioni al club turco.

VICTOR OSIMHEN AL PSG? IL NAPOLI APRE ALL’IPOTESI

Ecco allora che questa sarebbe l’ipotesi sulla quale il PSG starebbe lavorando, avendo identificato proprio Victor Osimhen come il nome forse più facilmente raggiungibile a gennaio fra coloro che potrebbero cambiare volto all’attacco parigino. In Francia parlano infatti di un Luis Enrique pentito per non avere insistito e anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, sarebbe pronto a fare un investimento significativo per evitare un possibile tracollo in Champions League, che sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista per il PSG.

Naturalmente nel gioco delle parti entra anche il Galatasaray, che non vorrebbe privarsi del giocatore, il cui contributo è già stato di 9 gol più 5 assist in 12 presenze fra campionato ed Europa League. L’allenatore Okan Buruk è stato chiaro: “Victor ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. La clausola? Non importa, ha detto che resterà. È il giocatore che decide e Osimhen ha detto che non se ne andrà e lo ha detto da quando è arrivato”. La clausola però esiste e il Napoli non si opporrebbe, come ha precisato il ds Giovanni Manna ai microfoni proprio di Mediaset prima della partita persa in Coppa Italia contro la Lazio: “Tecnicamente per Osimhen andare via a gennaio è possibile”.