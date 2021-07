Brandt alla Lazio?/ Calciomercato news, segnali positivi dal Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO NEWS, BRANDT SI AVVICINA ALLA LAZIO

La dirigenza della Lazio sta lavorando in questa sessione di calciomercato estivo per garantire al nuovo allenatore Maurizio Sarri un organico altamente competitivo per la prossima annata calcistica. Intervistato da Sportitalia, il tecnico ha rivelato che dovrà rivedere i suoi piani a causa della mancanza di esterni alti ed in questo senso si colloca l’interesse dei biancocelesti nei confronti di Julian Brandt, di proprietà del Borussia Dortmund. Trequartista naturale, il venticinquenne tedesco non ha mostrato mai alcun problema nel giocare da ala ma il suo acquisto potrebbe far comodo alla Lazio anche a causa dell’addio di Correa. Per questa ragione il patron De Laurentiis premerà il piede sull’acceleratore per Brandt solo dopo aver ceduto proprio Correa, al momento nel mirino del Paris Saint-Germain e del Tottenham di Paratici.

CALCIOMERCATO NEWS, COLPO OFFENSIVO

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe un nuovo aspetto che faciliterebbe il trasferimento di Brandt alla Lazio, ovvero il benestare del Borussia Dortmund al prestito del calciatore. Resta da vedere in ogni caso con quale formula si possa chiudere, e cioè quella dell’obbligo o del diritto di riscatto ma rimane certo che i biancocelesti dovranno sborsare tra i 25 ed i 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Nella passata stagione con i gialloneri Brandt ha collezionato 4 reti e due assist vincenti per i compagni in 45 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

