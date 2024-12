DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA, FLICK TORNA IN GERMANIA

Uno dei big match di questa sesta giornata di Champions League sarà proprio la diretta Borussia Dortmund Barcellona in campo alle 21,00 di mercoledì 11 dicembre 2024. A confrontarsi saranno due delle squadre con il calcio più divertente ed efficace d’Europa chiamate a portare a casa punti importanti per la classifica. Il Borussia Dortmund di Sahin ha vinto 0 a 3 nell’ultima trasferta sul campo della Dinamo Zagabria e si trova al quarto posto in classifica. Terzo e vincente nell’ultimo turno il Barcellona di Flick che ha superato agilmente il Brest con un 3 a 0 casalingo.

BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Borussia Dortmund Barcellona sarà trasmessa in esclusiva su Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta che vi racconterà la partita attraverso aggiornamenti costanti.

BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questa partita, andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni delle due squadre. Il Borussia Dortmund di Sahin schiererà un 4-2-3-1 con Kobel tra i pali sostenuto da una difesa composta da Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini. Nmecha e Gross saranno gli equilibratori della squadra con Malen, Sabitzer e Gittens che agiranno sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Guirassy.

Simile l’atteggiamento del Barcellona di Flick che utilizzerà un più compatto 4-3-3 con Pena in porta ed una difesa di qualità composta da Koundé, Cubarsì, Martinez e Baldè. Pedri e Olmo saranno i due centrocampisti più offensivi con Casadò in mediana a sostegno del tridente classico formato da Yamal, Lewandowski e Raphinha.

BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche quali sono le quote proposte da Bet365 per la diretta Borussia Dortmund Barcellona. I favoriti sono i blaugrana che vedono il loro 2 a 2,10 contro l’1 per i tedeschi a 3,20 e il pareggio X a 3,80.

