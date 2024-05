Branko, Oroscopo di oggi 13 maggio/ Cancro in ripresa, rose spinose per Leone, Pesci al top e…

Oroscopo Branko oggi 13 maggio: segni top e flop

Il rinnovato appuntamento dell’Oroscopo di oggi, 13 maggio 2024, a cura di Branko vede il Cancro tra i segni top e rose spinose per il Leone.

L’oroscopo di oggi, come ripreso dalle importanti previsioni astrologiche di Branko, in particolare é così suddiviso segno per segno:

ARIETE: l’importante é palesare sicurezza sulle scelte da prendersi, chiaramente la determinazione promette delle buone scelte.

Toro: si prevedono disturbi nella salute e Giove propizia la costruzione di famiglie e importanti progetti.

Gemelli: la giusta congiunzione astrale favorevole di Mercurio in Ariete permette influenze positive nel campo degli affari. Anche se Venere é fiacca per ciò che concerne le novità in amore.

Cancro: arrivano risvolti anche in amore e una ripresa é prevista nell’aria per ciò che concerne il settore della professione . Il consiglio nell’Oroscopo di oggi a cura di Branko é di mostrarsi chiari, soprattutto per chiarire nelle questioni di lavoro.

Più in generale non si giustifica la gelosia.

Per la seconda metà dello Zodiaco, l’oroscopo di oggi a cura di Branko…

Leone: Le rose sono spinose per voi, ma é l’altra faccia dell’amore per chi vuole sentirsi innamorato. Venere batte la fiacca, ma Marte in Ariete vi regala passionalità negli affetti.

Vergine: i momenti di felicità si fanno vicini soprattutto nei sentimenti. Il consiglio nell’Oroscopo di oggi a cura di Branko é quello di imparare il controllo dell’emotività.

Bilancia: Giove regala ai nati sotto il segno la libertà di amare e di essere amati.

Scorpione: Marte e la sua congiuntura astrale regala un tasso alto di sex appeal.

Sagittario: C’é voglia di cambiamenti e di viaggi, anche introspettivi verso il proprio potenziale. Siate fiduciosi per i risvolti positivi.

Capricorno: brillano le congiunture astrali favorevoli per il mese di maggio 2024.

Venere favorisce nuovi e vecchi amori ormai lontani, quindi non si esclude il ritorno di fiamma.

Acquario: la sensibilità potrebbe ostacolarvi. Il consiglio di Branko é il giusto dosaggio delle energie profuse tra cuore e ragione.

Pesci: Il quadro astrale é propiziatorio per una ripresa nel benessere fisico e più in generale.











