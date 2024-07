Le stelle e gli astri spesso consigliano, indicano; e lo fanno anche oggi 26 luglio 2024 con le previsioni dell’Oroscopo di Branko. Qualcosa in amore si muove sempre, nel bene o nel male; sul lavoro le occasioni possono affondare le proprie radici nella perseveranza del passato o rappresentare assolute novità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il transito di Mercurio risulta tutt’altro che negativo; Giove favorisce la crescita su più fronti e se stai meditando di prendere l’iniziativa, che sia sul lavoro o in amore, potrebbe essere la scelta giusta.

SCORPIONE: Una fase di slancio potrebbe finalmente interessare la sfera lavorativa; affidarsi al coraggio potrebbe dare i benefici sperati, tanto sul lavoro quanto in amore.

SAGITTARIO: La noia è una cattiva alleata e il passaggio in posizione contraria di Mercurio difficilmente sarà di aiuto in questa giornata. Limitate gli sforzi e le iniziative troppo impegnative.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo di Branko per oggi 26 luglio 2024 potrebbero arrivare dei piccoli disagi in famiglia, soprattutto nel rapporto tra genitori e figli. Sarà necessario affidarsi a calma e cautela.

ACQUARIO: Arrivano finalmente novità corpose in ambito professionale; tutto ciò a cui stai lavorando potrebbe subire una innovativa e illuminante fase di slancio. Momento propizio anche per i nuovi amori e per rafforzare il rapporto di coppia.

PESCI: La posizione opposta di Mercurio non agevola i processi burocratici; attenzione alle carte, documenti e ad eventuali contratti in sospeso. Sarà Giove l’alleato fondamentale per non perdere la bussola.