Branko, Oroscopo di oggi 14 maggio 2024/ Cancro baciati dalla Luna, Scorpione verso la separazione, Pesci top

Oroscopo Branko di oggi, tutte le previsioni segno per segno: Ariete consolida i rapporti forti, Toro ambizioso e…

Si rinnova come di consueto l’oroscopo di oggi, 14 maggio 2024, a cura di Branko, con le previsioni redatte segno per segno tenendo conto delle influenze delle stelle.

Si parte con l’Ariete: si consolidano i rapporti profondi e a chi é in cerca di novità nel lavoro non nuoce candidarsi.

Toro: l’oroscopo di oggi a cura di Branko vede indicare come suggerimento la prudenza che mira all’obiettivo negli affari. Venere aiuta in amore.

Gemelli: Venere sembra spegnersi nei sentimenti ma Marte vi supporta donandovi attimi di passionalità. Consentiti il lusso di viaggiare.

Cancro: la Luna é in una congiuntura astrale favorevole nell’oroscopo di oggi a cura di Branko. Marte si direbbe in posizione avversa, quindi non spingersi oltre i limiti nei rapporti nella professione per evitare questioni.

Vergine: si profila un momento di successi per l’imprenditoria e gli affari in genere nel settore del lavoro. Il consiglio delle stelle nell’oroscopo di oggi a cura di Branko che concorre con quello di Paolo Fox é di aprirsi al mondo.

Per la seconda metà dello Zodiaco, l’oroscopo di Branko prevede…

Bilancia: trovate in voi la forza di reagire alle opposizioni esterne. Emerge una situazione astrologica favorevole per un momento roseo negli affetti, la vostra ancora di salvezza.

Scorpione: tira aria di separazioni per i nati sotto il segno, ma bisogna pazientare che il momento sfavorevole in ogni ambito si affievoliscan fino a scomparire per un nuovo inizio.

Sagittario: la Luna in un primo quarto positivo vi dona un alto tasso di fortuna. Concedetevi il lusso di cogliere l’attimo e godetevelo come consigliato dall’esperto Branko.

Capricorno: Il Sole tra le stelle vi dona la sua incredibile forza energica e neanche le questioni di lavoro non possono contrastare la vostra ascesa.

Acquario: Mercurio é in una congiuntura astrale favorevole e vi supporta nei viaggi introspettivi e fisici.

Pesci: la Luna in Leone vi rende inarrestabili. Non sono ancora al mondo gli oppositori capaci di bloccare nel successo la vostra luce.











