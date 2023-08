Brasile: omofobia e transfobia reati punibili col carcere/ Corte Suprema “Imperativo costituzionale”

Sentenza storica della Corte Suprema in Brasile: l’omofobia e la transfobia sono come il razzismo, quindi reati punibili con il carcere. Una presa di posizione netta dopo il ritorno di Lula alla guida del Paese sudamericano, che è considerato uno dei luoghi più pericolosi al mondo per la comunità Lgbtq+. La decisione della Corte rinforza quella del 2019, quando per la prima volta l’omofobia è stata considerata reato dai giudici. L’Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (Abglt) aveva fatto ricorso contro la decisione del 2019, perché riteneva l’equiparazione necessaria per garantire la protezione della persona oltre che della collettività. Quello che cambia ora è che ora anche gli attacchi omofobi individuali sono perseguibili, quindi anche quelli rivolti a persone singole, mentre prima erano perseguibili solo quelli rivolti alla comunità Lgbtq+.

Nicaragua, Ortega scioglie i Gesuiti/ Nuoti attacchi alla Chiesa: “repressione, regime totalitario”

La Corte Suprema ha deliberato con 9 voti a 1 che omofobia e razzismo si equivalgono dal punto di vista legale e che chi si rende responsabile di linguaggi e comportamenti omofobi rischia da due a cinque anni di carcere, che può essere raddoppiata se il reato è commesso da due o più persone. «Questa decisione era un imperativo costituzionale», ha dichiarato il giudice Edson Fachin, che ha pronunciato il verdetto in cui si sottolinea chiaramente l’importanza di tutelare i diritti fondamentali delle persone. Inoltre, si spiega che il principio è che la democrazia deve tutelare tutte le persone e contrastare le discriminazioni.

DIARIO ARGENTINA/ Il sospetto su una "fregatura" nascosta dietro Milei

BRASILE, LA SVOLTA DOPO ONDATA DI VIOLENZE

La Plenaria della Corte Suprema Federale ha riconosciuto che «gli atti offensivi commessi contro le persone della comunità Lgbtqiapn+ possono essere classificati come insulti razziali». La Corte ha riconosciuto l’omissione da parte del Congresso nazionale della criminalizzazione della discriminazione basata sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale, stabilendo che l’omotransfobia va inclusa nella tipologia di reato definita nella Legge sul razzismo del 1989, fino a quando la legislatura non emanerà una legge ad hoc.

Russia e Cina vogliono usare Brics contro Occidente/ Ma ci sono divisioni interne su Europa e Usa

A maggio, l’Osservatorio dei decessi e delle violenze contro le persone Lgbtq+ in Brasile aveva pubblicato un dossier in cui rivela che nel 2022 si sono verificate 273 morti violente di persone appartenenti alla comunità arcobaleno, la maggior parte (58,24%) delle vittime erano persone trans. Il Brasile, che ha 203 milioni di abitanti, è il più mortale al mondo per le persone transgender, con 1.741 persone uccise dal 2008 al 2022. Nel 2020, una persona Lgbtq+ è stata uccisa o si è tolta la vita ogni 26 minuti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA