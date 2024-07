Carlos Salcedo accusato dell’omicidio della sorella Paola/ La madre: “Lui e sua moglie sono i mandanti”

Un vero e proprio terremoto sembra pronto ad investire Carlos Salcedo – attuale difensore del Cruz Azul messicano e dal 2016 al 2017 anche per la nostrana Fiorentina -, trascinato violentemente nel caso della morte di sua sorella Paola con una pesantissima accusa da parte (nientemeno) che di loro madre Maria Isabel Hernandez Navarro: un’accusa affidata alle sue storie Instagram e che in pochissimi minuti ha fatto il giro del mondo intero, gettando il già misterioso omicidio sotto la luce di un vero e proprio giallo. Prima di arrivare all’accusa da parte della madre di Carlos Salcedo, vale la pena tornare indietro ad appena 3 giorni fa, quando le autorità hanno constato il decesso di sua sorella Paola, fino a poco era una modella e conduttrice televisiva tra le più accreditate del Messico.

Per ora non ci sono ancora spiegazioni, moventi o ipotesi concrete su quanto sia accaduto – e soprattutto chi l’abbia organizzato ed eseguito – a Paola e le autorità del Messico (che ovviamente hanno avviato tutte le indagini del caso) si sono limitate a constatare che la ragazza 29enne era appena uscita dal circo Bardum per rispondere ad una telefonata, quando un furgone l’avrebbe raggiunta e aggredita, lasciandola esanime a terra. Non emerge nessuna ipotesi sulle piste che starebbero battendo gli inquirenti, ma è certo – e in un certo senso potrebbe avvalorare la tesi della madre della vittima – che Carlos Salcedo dalla morte della sorella Paola non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né commenti pubblici.

L’accusa della mamma di Carlos Salcedo: “Ha ucciso lui sua sorella Paola, aiutato dalla moglie Andrea Navarro”

Insomma, mentre le indagini sulla morte della sorella di Carlos Salcedo procedono (possiamo ipotizzare) spedite, una possibile svolta potrebbe arrivare dall’accusa mossa proprio nella giornata di oggi da sua madre Maria Isabel Hernandez Navarro. Nel pomeriggio la donna ha condiviso nelle sue storie una foto della figlia Paola, con un paio di hashtag a caratteri cubitali per chiedere giustizia per la 29enne; ma la parte più interessante è scritta sotto dove – ovviamente in messicano – spiega che “la ragione per cui Carlos Salcedo se ne vuole andare dal paese (riferendosi all’annunciato ritiro dal Cruz Azul) è perché lui e sua moglie Andrea Navarro sono i mandanti dell’assassinio di Paola”.

La formula esatta che usa la donna non è ‘mandanti’, ma “autores intelectuales” che potrebbe essere tradotto come gli ideatori o ispiratori dell’omicidio; ma oltre ai semplici vezzi linguistici il succo del suo discorso non cambia: secondo lei a volere la morte di Paola sarebbero stati suo figlio – e fratello della vittima – Carlos Salcedo e la moglie Andrea Navarro, senza nessuna spiegazione sul presunto movente o sulle ragioni che potrebbero giustificare un vero e proprio fratricidio.











