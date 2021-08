Brasile, record di vaccini a San Paolo: 500 mila in 34 ore/ “Obiettivo 100% over 18”

Il Brasile accelera con le vaccinazioni. A San Paolo sono state immunizzate contro il Covid-19 più di 500mila persone dai 18 anni in su in 34 ore. Lo ha dichiarato a GloboNews il responsabile della Sanità, Edson Aparecido: “Nel nostro sistema sono state registrate 471.350 dosi, abbiamo ancora 32mila dosi che non sono inserite nel sistema. Abbiamo superato le 500mila dosi applicate in 34 ore nella capitale”. Secondo il bilancio, nella cosiddetta ‘Virada’, un’accelerazione delle immunizzazioni, sono state iniettate 404.398 prime dosi, 67.020 seconde dosi e 13 dosi singole.

La città di San Paolo avrebbe così il 99,2% della popolazione sopra i 18 anni ad aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid. “Ora intendiamo, lunedì e martedì, finire di completare la vaccinazione per raggiungere il 100% delle persone con più di 18 anni con la prima dose nella capitale”, ha spiegato il responsabile della Sanità. L’obiettivo era vaccinare circa 600.000 giovani dai 18 ai 21 anni. Sabato c’è stato il record di vaccinazioni in un solo giorno: 268.770.000 dosi. Di questi, 215.029 erano prime dosi, 53.734 seconde e sette dosi singole.

Brasile, San Paolo ha superato le 12 milioni di dosi

In totale, San Paolo ha superato le 12 milioni di dosi dall’inizio della campagna di vaccinazione a febbraio. Il sindaco, Ricardo Nunes, ha detto: “Il bilancio è molto positivo e continuiamo a ringraziare la popolazione di San Paolo per aver aderito alla vaccinazione”. Il problema dell’approvvigionamento di vaccini sarebbe stato risolto. “Abbiamo avuto un problema di fornitura giovedì sera tardi, venerdì abbiamo ricevuto 210.000 dosi e le abbiamo distribuite a tutti i quasi 700 punti di vaccinazione nella città di San Paolo. Sabato e domenica abbiamo ripreso l’applicazione della seconda dose. Abbiamo uno stock di AstraZeneca per l’applicazione della seconda dose. Abbiamo anche stock di CoronaVac e Pfizer”.

Per quanto riguarda i numeri di oggi 16 agosto, il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 270 decessi e 13.957 nuovi casi diagnosticati per Covid-19 secondo i dati inviati dai 27 Stati federativi al ministero della Salute e al Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass). Secondo i media locali, il numero delle vittime in 24 ore è il minore da gennaio. Con il bilancio aggiornato, il Brasile conta 569.058 morti e 20.364.099 contagiati dall’inizio della pandemia. Secondo il ministero della Salute, più di 19 milioni di persone sono già guarite dal coronavirus nel Paese.



