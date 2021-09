Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Cesur salva ancora Tahsin

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, mercoledì 1° settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Nell’ultimo episodio Cesur ha raccontato al nuovo procuratore la storia dei quadri rubati. Inoltre ha un’intercettazione che incastrerebbe Korludag in maniera definitiva. Intanto, Riza è riuscito a scappare durante il trasferimento da un carcere a un altro, voluto proprio da Tahsin per far sì che Riza e Cesur non si alleassero contro di lui. Invece il fratello di Adalet ora è più motivato che mai e il suo unico scopo è quello di vendicarsi: l’uomo è infatti finito dietro le sbarre per omicidio, nonostante si sia sempre dichiarato innocente. Adalet è molto preoccupata e teme che il Riza possa fare qualcosa contro di lei e Tahsin. I due, infatti, hanno fatto ricadere la colpa su Riza, mentre la vera responsabile dell’omicidio è Adalet.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 1 settembre

Secondo le anticipazioni della soap opera turca “Brave and Beautiful” di oggi, mercoledì 1° settembre, Can si introduce armato nella proprietà di Korludag con l’intenzione di uccidere Tahsin. Per fortuna, Cesur gli impedisce di commettere l’omicidio. Il camionista, protagonista dell’incidente che ha permesso a Riza di evadere, viene interrogato dal procuratore e accusa Cesur. Ma dalle immagini provenienti dalle telecamere si evince che qualcuno gli ha ordinato di agire così. L’indiziato numero uno diviene così Tahsin, il quale viene arrestato in attesa del processo. Ma Adalet, con l’ausilio di Salih, convince Mutlu ad andare in caserma a costituirsi. Tahsin viene così scagionato. Korludag è davvero invincibile come sembra? Cesur chiede al procuratore di poter procedere alla riesumazione del corpo di suo padre.

