Si conclude oggi la settimana di Un posto al sole prima della consueta pausa del weekend e in molti non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti la prossima settimana. L’amatissima soap opera partenopea quotidianamente tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori che non si annoiano mai grazie alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladino. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ma sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Cosa succederà a Un posto al sole dopo la breve pausa del weekend? Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni, queste fanno sapere che nell’episodio di lunedì 16 dicembre 2024 Rossella non si farà travolgere dallo sconforto a causa dell’arrogante atteggiamento del primario. Dopo essere tornata dal suo romantico weekend trascorso con Nunzio a Madrid la Graziani ha ormai deciso che vuole continuare a lavorare in ospedale. La talentuosa dottoressa non ha intenzione di cambiare idea, però apparirà turbata quando capirà che Fusco ha già preso di mira un’altra vittima.

Anticipazioni Un posto al sole 16 dicembre 2024: Roberto Ferri vuole dare una lezione a Saviani

Dopo lo scontro con Roberto Ferri in radio Michele non avrà nessuna intenzione di mollare, continuerà infatti ad indagare sulla questione del caporalato. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 il giornalista riuscirà anche a guadagnarsi la stima di Alice con il suo lavoro. Saviani però farà infuriare sempre di più lo spietato imprenditore.

Ferri non starà certo a guardare, infatti vuole dare una lezione a Michele per il fatto che sta continuando ad ignorare le sue direttive in radio portando avanti la sua inchiesta contro la famiglia Gagliotti. Roberto penserà quindi ad un piano per vendicarsi del giornalista. Cos’altro succederà a Un posto al sole? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle nuove puntate per saperne di più.

