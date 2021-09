Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 settembre: Suhan e Cesur divorziano?

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Oggi, venerdì 10 settembre, va in onda l’ultimo appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”, che da lunedì prossimo sarà sospesa fino a data da destinarsi. Intanto vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Cesur è tornato a Korludag poco prima del processo contro Tashin per la morte di Fugen. Alla fiera annuale, Adalet chiede a Mihriban di lasciar perdere il suo rancore contro Tashin, ma Mihriban non vuole rinunciare alla sua personale vendetta. Mentre tra Banu e Bulent la situazione torna serena, Cahide sospetta che sia Korhan il vero autore delle missive inviate da Riza e lo affronta. Sirin vorrebbe che Cesur si riavvicinasse a Suhan, ma il giovane Karahasanoğlu trascorre il pomeriggio a bere con Kemal. Suhan si prende cura di lui e tra loro esplode la passione. Comincia il processo contro Tashin, ma Cesur deve ammettere di non aver visto Korludag uccidere la madre. Per mancanze di prove Tashin viene rilasciato, ma Cesur lo rapisce per costringerlo a dirgli la verità. Mentre Tahsin è in procinto di parlare, qualcuno gli spara. Il Korludag viene operato d’urgenza. Al risveglio chiede a Suhan di divorziare da Cesur. Il procuratore Serhat annuncia a Cesur che Tahsin Korludag ha chiesto anche un ordine restrittivo.

Brave and Beautiful, anticipazioni 10 settembre 2021

Nella puntata di oggi, venerdì 10 settembre, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin sospetta di tutti: dove erano mentre veniva sequestrato da Cesur? Korludag sospetta anche della moglie Adalet e chiede a Korhan di contare i fucili che ci sono in casa. Suhan si reca all’officina di Rifat per sfogarsi con qualcuno. Cahide parla con Bulent: adesso che aspetta veramente un bambino, dovrebbero allontanare Hulya per sempre. Suhan decide di trascorrere la notte a Nisantasi, ma viene aggredita. Cesur vuole riportarla a casa ma Suhan gli dice di voler chiudere il loro matrimonio e gli presenta le carte per il divorzio, ma il Karahasanoğlu strappa i documenti. Mentre Adalet incontra il fratello Riza in carcere, Korhan porta il padre nel luogo dove sono stati ammazzati il direttore dell’orfanotrofio e Hasan. Korhan svela a Tashin che quella sera ha visto tutto. In quel momento arrivano Cesur e Suhan: Tahsin è disposto a raccontare tutto a Cesur, ma in cambio Suhan deve divorziare da Cesur!

