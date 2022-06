Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 giugno: Banu ha avvelenato Suhan!

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 20 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 20 giugno, della soap opera “Brave and Beaufitul” Cesur scopre chi ha avvelenato Suhan, rischiando così di provocarle un aborto. Anche se inizialmente i sospetti erano ricaduti su Bulent, alla fine è stata arrestata Cahide: ma la vera colpevole è Banu, è stata lei ad avvelenare l’acqua di Suhan nel giorno del matrimonio. Cesur e Suhan, da poco diventati marito e moglie, si erano a casa dell’avvocatessa per metterla con le spalle al muro: Banu, tormentata dai sensi di colpa, ammette la sua colpevolezza. La donna riverta che è stato Riza a costringerla a commettere un gesto tanto spregevole rapendo suo figlio Omer. Dopo le dichiarazione di Cahide, Hulya viene arrestata per l’omicidio del dottor Nedim, mentre Bulent per il sequestro del piccolo Zafer.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” il procuratore Serhat continua a indagare sul tentato omicidio ai danni di Suhan. Hikmet, il braccio destro di Riza, ha confessato che il suo capo aveva sequestrato tre persone per obbligarle a contaminare l’acqua che la Korludag avrebbe bevuto poco prima di sposare Cesur: Bulent, Hulya e Cahide. Chi tra loro è il colpevole? Bulent è stato scagionato: l’uomo, infatti, ha gettato un flacone di veleno ancora integro. Nella borsa della moglie di Korhan viene trovata una delle fiale incriminate. Nonostante si proclami innocente, Cahide viene arrestata. Hulya va da lei e le due hanno uno scontro. Sia Hulya che Cahide hanno un colloquio col procuratore: Cahide gli dice che Hulya ha ammazzato il dottor Nedim, mentre Hulya accusa Cahide di aver partecipato al rapimento di suo figlio Zafer.

