Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Cahide entra in travaglio

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 23 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 23 giugno, della soap opera turca Brave and Beautiful Hulya viene scortata in prigione e messa nella cella in cui è presente anche Cahide con altre due prigioniere. A un certo punto Cahide si sente male ed entra in travaglio. Riza non è a conoscenza che Omer, il figlio di Banu, sia già stato liberato e quindi dice all’avvocatessa che lascerà andare il bambino solo se condurrà da lui Cesur. Sapendo di essere spiati da Riza, Cesur e Serhat organizzano una trappola per catturare il fratello di Adalet.

Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Luis riconoscerà Francisca?

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Brave and Beautiful Riza è impegnato a mandare avanti il suo piano contro Cesur e Suhan e nel frattempo tiene anche in pugno Banu. Dopo aver rapito suo figlio, ricatta l’amica di Cesur. Tahsin scopre della morte di Adalet ed è molto addolorato di questo, perciò va al cimitero ogni giorno. Un pomeriggio nota Riza tra le tombe, anche se l’uomo ha fatto credere a tutti di essere moro nell’incendio sulla nave. Cesur sospetta che Riza possa essere ancora in vita inoltre score che ad avvelenare sua moglie è stata la sua amica Banu. La donne ammette di essere stata costretta a questo gesto da Riza, proprio perché ha rapito suo figlio.

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Carmen incontra DayoUna vita/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Valeria indaga su Aurelio

© RIPRODUZIONE RISERVATA