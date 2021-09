Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Suhan e la lettera di Hasan

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, venerdì 3 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Nella puntata di ieri, giovedì 2 settembre, Adalet è ancora molto preoccupata, nonostante Mutlu abbia confessato dando a Tahsin la possibilità di essere rilasciato. Suhan è convinta dell’innocenza di suo padre, ma la diversità di idee con Cesur accende una nuova discussione. Nel frattempo Bulent prova ancora una volta a riavvicinarsi a Banu e la invita fuori a cena. Cesur è intenzionato a far riesumare il padre, per dimostrare che non si è suicidato. Cahide si accorge che la lettera che Korhan tiene nascosta ha lo stesso simbolo dei quadri di famiglia.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Rocco e Maria nei guai

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 3 settembre

Secondo le anticipazioni della puntata di “Brave and Beautiful” in onda oggi, venerdì 3 settembre 2021, Cesur consegna a Suhan una delle due parti che formano la lettera di suo padre e le chiede di trovare la parte che ancora manca e che che Korhan tiene nascosta alla tenuta Korludag. Cesure chiede alla moglie di leggere la lettera di Hasan: se lei la considererà la lettera di addio di un suicida, lui rinuncerà a far riesumare il corpo e alla sua vendetta. Dopo aver letto la missiva, Suhan dice a Cesur di andare avanti con la riesumazione. Huseyn e Mehmet, dopo aver hackerato il pc personale del procuratore, leggono lo scambio di posta elettronica avuto con Cesur.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Eda contro Balca!Una vita/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Genoveva trama con Velasco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA