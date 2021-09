Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Fugen in pericolo!

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 7 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Il corpo del padre di Cesur viene riesumato, il giovane attende l’esito degli esami per scoprire la verità sulla morte di Hasan. Intanto alla tenuta di Cesur arriva un nuovo messaggio da Riza. I Korludag stanno tutti male per via di un’intossicazione alimentare. Il primo ad accusare un malessere è Korhan, seguito dalla moglie Cahide. Preoccupata per la gravidanza, Mihriban la conduce in ospedale a Istanbul. Inaspettatamente, durante la visita, Cahide scopre di essere incinta realmente. Mentre è con Suhan, Cesur riceve l’esito degli esami: il padre è morto per un colpo di arma da fuoco! Il giovane si precipita da Tashin per avere spiegazioni: ne scaturisce un aspro litigio, interrotto dall’arrivo del procuratore Serhat e di Suhan. I due chiedono a Cesur di non avvicinarsi più al Korludag e di avere pazienza, le indagini stanno facendo il loro corso. Tutti sono d’accordo sul fatto che trovare Riza sarebbe importante. Intanto il fratello di Adalet è sempre più vicino ai Korludag: fa visita il laboratorio di Suhan e invia lettere alla sorella e a Tashin. Suhan vuole risposte da Kohran, che ricorda molto di più di quello che dice. Intanto Bulent va da Banu, ma lei lo ha visto con Hulya e così lo caccia via.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 settembre: il piano di Giuseppe

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 7 settembre

Nella puntata della soap opera “Brave and Beautiful“ in onda oggi, martedì 7 settembre 2021, il procuratore Serhat organizza un’operazione per trovare Riza, a cui prende parte anche Cesur. Ma quando arrivano a Zapcikuyu, un gruppo di palazzine fatiscenti, Riza però non c’è. Cesur, però, riconosce l’uomo che aveva lanciato la pietra a Tahsin. Il Procuratore Serhat capisce che il suo PC potrebbe essere stato hackerato. Suhan, ancora a Nisantasi, riceve un’altra lettera di Riza, Cesur la raggiunge. Hulya va da Cahide e capisce subito che la moglie di Kohran nasconde qualcosa: la avvisa che non si libererà tanto facilmente di lei. Mihriban, Cesur e Serhat organizzano una trappola per incastrare Tahsin, Mehmet e Tayfun, dopo aver scoperto che sia computer del procuratore è installato un programma-spia. Elif e Sirin portano Fugen a fare un giro in auto, ma trovano la strada bloccata. Fugen scompare e Sirin vede la macchina di Tahsin allontanarsi a tutta velocità. Un mendicante consegna a Tashin un biglietto dove è scritto che deve andare alla vecchia fabbrica da solo o Adalet sarebbe morta. Il Korludag si reca subito si posto dove c’è una donna in una gabbia sospesa nel vuoto. Tashin creda sia Adalet, ma in realtà è la madre di Cesur…

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Eda perde la scommessa...Una vita/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Felicia vuole diventare nonna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA