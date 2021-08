Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 agosto: la vendetta di Tahsin

Brave and Beautiful, le anticipazioni della puntata dell’11 agosto

La nuova puntata della soap opera Brave and Beautiful in onda su Canale 5, come di consueto, alle 14.45, sarà ricca di colpi di scena e inaspettate novità. L’episodio centrale di oggi sarà quello in cui Tahsin farà manomettere l’auto di Cesur. Quel che non sa il signor Korludag, però, è che all’interno della vettura c’è anche sua figlia Suhan. Ma procediamo per gradi e cerchiamo di capire come mai Tahsin sia pronto ad arrivare a tanto. Korludag, infatti, dopo aver cercato, prima, di eliminare Cesur facendolo arrestare e di convincerlo, poi, ad accettare la sua versione dei fatti, secondo la quale suo padre si sarebbe suicidato, non abbassa la guardia, tutt’altro! L’uomo studia addirittura un piano per far eliminare il ragazzo. Il suddetto piano prevede la manomissione della macchina di Cesur, in modo da potersene sbarazzare senza neppure sporcarsi le mani. La morte del ragazzo deve quindi sembrare un fatale incidente.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 11 agosto: Efe ostacola Serkan

Brave and Beautiful: dove siamo rimasti?

Tahsin è riuscito a capire chi è Cesur. Quest’ultimo era giunto a Korludag con lo scopo di farsi giustizia, non sopportando che Tahsin avesse fatto le sue fortune a scapito del padre, Hasan, togliendo a quest’ultimo qualsiasi cosa, perfino della sua stessa vita. Il piano di Cesur, però, per funzionare necessitava che nessuno sarebbe dovuto venire a conoscenza della sua vera identità. Ora che sia Tahsin che Suhan sanno chi è e cosa intende fare, la strada per lui si fa in salita. Difatti Tahsin non perde tempo e, per renderlo innocuo, fa arrestare Cesur. A Suhan questo non basta. La ragazza vuole spiegazioni, poiché sa benissimo che se il figlio nascosto l’ha raggiunto studiando un piano del genere ci sia qualcosa che di cui non è al corrente. Quello del proprietario terriero sarebbe dunque solo un tentativo di mettere Cesur fuori dai giochi, facendo leva sui documenti falsi del ragazzo, il quale però con grande sopresa di tutti, viene rilasciato poche ore dopo l’arresto. Questa mossa costringe Tahsin a cambiare strategia, augurandosi che questo basti a placare gli animi del ragazzo arrivato in incognito per ucciderlo. L’uomo riesce a ottenere un confronto con Cesur e cerca di convincerlo che in realtà suo padre si è suicidato e che lui non c’entra niente. Il ragazzo però non crede nemmeno per un istante alla storia raccontatagli da Tahsin e continua a indagare per scoprire, una volta per tutte, la verità.

LEGGI ANCHE:

Beautiful anticipazioni: il ritorno di Sheila/ L'attore di Finn: "Sconvolgerà tutto"Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 agosto: Ildefonso cerca un confronto con Camino

© RIPRODUZIONE RISERVATA