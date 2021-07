Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Banu ama ancora Cesur

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 14 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Hulya raggiunge Cahide in ospedale per accordarsi con lei. Il dottor Nedim deve registrare il battito del bambino dell’ecografia di Hulya per farlo poi ascoltare alla famiglia Korludag. Ma il medico, dopo aver dato un passaggio a Hulya, sparisce e il giorno dopo il suo cadavere viene ritrovato senza vestiti nel bosco. Adalet decide di denunciare Mihriban, ma Suhan convince papà Tahsin a ritirare la denuncia. Banu confessa a Cesur di amarlo ancora, ma il ragazzo è deciso a portare avanti il suo piano e la considera solo un’alleata.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan ha seguito Cesur a Istanbul e ha scoperto che l’uomo ha una casa in città dove ospita l’amica Banu e il figlio Omer. I due cenano insieme e chiacchierano a lungo: Suhan parla delle difficoltà di essere la figlia di Tahsin e ricorda i silenzi della madre, l’Alemdaroglu confessa di aver avuto una relazione con Banu, che considera una persona molto importante della sua vita. Dopo la cena i due, bloccato dal maltempo, si recano nella casa dei Korludag e quando tra loro sta per scoppiare la passione Cesur vede il ritratto dei suoi nonni. Profondamente turbato se ne va, lasciando Suhan senza parole. Intanto Kohran affronta il padre Tahsin rivelando di sempre che è un orfano e che la storia della sua famiglia è tutta un’invenzione.

