Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Cesur bacia Suhan!

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 15 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 15 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur intende riprendersi i quadri del padre dai Korludag e il ritratto dei nonni dalla casa a Nisantasi. Quando la famiglia Korludag è già uscita, Cesur e Rifat entrano in casa per prendere i quadri sostituendoli con dei falsi. Inaspettatamente Suhan torna a casa e Cesur, per dare il tempo a Rifat di scappare, la bacia. La ragazza ricambia il bacio. Nonostante tutto, Rifat viene fermato dalle guardie dei Korludag. Cesur si inventa delle scuse e convince Sühan. La polizia indaga sulla morte del dottor Nedim: nella sua macchina è stata trovata una copia dell’ecografia di Cahide, ma col nome di Ayse Yildirim ovvero Hülya…

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cahide viene portata in ospedale dopo essere scivolata in bagno. Temendo che il dottor Nedim possa rivelare ai Korludag che non è in dolce attesa, la moglie di Kohran ricatta il medico, facendo leva sui debiti di gioco. Cahide convoca Hulya in ospedale in modo che il dottore possa farle l’ecografia da mostrare poi il giorno dopo alla famiglia Korludag. Due giorni dopo il ricovero di Cahide, nel bosco viene trovato il cadavere del dottor Nedim. Intanto Banu ha confessato a Cesur di essere ancora innamorata di lui, ma l’Alemdaroglu è deciso a portare avanti il suo piano e a conquistate Suhan. Adalet decide di denunciare Mihriban, la quale viene condotta alla stazione di polizia per essere interrogata. Sühan, però, convince il padre Tahsin a ritirare la denuncia.

