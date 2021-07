Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Cahide e Bulent alleati

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 16 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 16 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cahide scopre che l’uomo frequentato da Hulya è Bulent. L’uomo, dopo aver appreso della falsa gravidanza della moglie di Kohran, le chiede un’alleanza: lui manterrà il suo segreto se lei lo aiuterà a riconquistare Sühan. Banu, venuta a conoscenza del bacio tra Sühan e Cesur, tenta di far ingelosire la Korludag dicendole che sta dormendo nella stessa stanza d’albergo di Cesur. Suhan è sempre più confusa sul suo rapporto con Cesur…

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur vuole riprendersi i quadri del padre che si trovano a casa Korludag. Il suo complice Rifat si reca alla casa a Nisantasi per prendere il ritratto dei nonni di Cesur, che Suhan crede essere i suoi. Il mattino dopo, nel momento in cui tutta la famiglia Korludag esce di casa per risolvere la questione del furto, Cesur e Rifat entrano in casa per sottrarre gli altri quadri sostituendoli con dei falsi. Mentre i due stanno rubando i quadri, Sühan torna a sorpresa nonostante il tentativo di Manu di tenerla lontano da casa. Cesur, per dare il tempo a Rifat di uscire senza farsi vedere, bacia Suhan. Rifat però viene catturato dalle guardie dei Korludag e Cesur si inventa delle scuse per coprire l’amico. Suhan continua a nutrire qualche sospetto e cerca di fare delle domande al complice di Cesur. La polizia sta indagando sulla morte del dottor Nedim e si reca da Tahsin perché nell’auto è stata trovata una copia dell’ecografia di Cahide, ma col nome di Ayse Yildirim, il nome finto che usa Hülya. Cahide spiega che si tratta della sua infermiera, mente Bulent inizia ad avere qualche sospetto…

