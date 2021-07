Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Mihriban lascia Korludag?

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 19 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 19 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Mihriban vuole lasciare Korludag, per lasciarsi alle spalle tutte le questioni legate a Tashin, ma Bulent convince la madre a non arrendersi. L’Aydinbas, infatti, vuole riconquistare Suhan per entrare a far parte della famiglia Korludag per colpirli dall’interno. Tahsin invita a cena Cesur per parlare di affari e desidera che partecipi all’incontro tutta la famiglia. Suhan però continua a nutrire dei dubbi su Cesur e vuole portare avanti le indagini su di lui. Sirin e Kemal scelgono la data delle loro nozze.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cahide scopre che l’uomo frequentato da Hulya è Bulent. La moglie di Kohran sa che è stata l’ex fidanzato di Suhan ad appiccare l’incendio a casa di Cesur, ma ha deciso non rivelare la verità al resto della famiglia, sperando di poter sfruttare a suo favore la cosa. Nel frattempo l’Aydinbas ha scoperto che Cahide non è incinta. A questo punto è Bulent a chiedere a Cahide di sdebitarsi con lui, in cambio del suo silenzio: dovrà aiutarlo a riconquistare Suhan. La ragzza è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Cesur. Banu, dopo aver saputo del bacio tra Suhan e Cesur, tenta di far ingelosire Sühan dicendole che sta dormendo nella stessa stanza d’albergo di Cesur.

