Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 2 agosto: il piano di Bulent e Cahide

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 2 agosto

Nella puntata di oggi, lunedì 2 agosto, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin raggiunge Suhan a Istanbul per parlarle di Adalet. Il Korludag convince la figlia a tornare a casa, ma Suhan gli chiede di smettere di fare il tiranno con la gente. Un rappresentante della società di Antalya mostra una mail di Cesur in cui afferma che Tahsin voleva far fallire il progetto dei grattacieli. Cesur dichiara di non aver a che fare con quella mail e chiede delle indagini interne per appurare l’accaduto. Prosegue il piano organizzato da Bulent e Cahide per liberarsi di Turan e Cesur: a Turan viene detto che Cesur vuole ucciderlo in un agguato, facendo credere all’Alemdaroglu che Suhan si trovi in pericolo. Tashin comincia a sospettare che Cesur possa essere il figlio di Hasan e gli tende una trappola con l’aiuto di Mithat.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan si ubriaca insieme a Cesur dopo aver appreso che il padre Tahsin vuole sposare Adalet. Nonostante tutto i due si sposano e la farmacista cerca di fare pace con Suhan, ma la ragazza la ritiene colpevole della depressione e della morte della madre. Bulent si rende conto che Hulya ha detto all’ex fidanzato Turan che il figlio che attende è suo. L’uomo vorrebbe altri soldi e di conseguenza Cahide e Bülent decidono di liberarsi di lui e di Cesur. Grazie alle fotografie di famiglia che Suhan ha fatto vedere a Cesur, Rifat ritrova Mithat, un vecchio amico di Hasan e Tahsin. Rifat e Cesur si recano a Istanbul per incontrare l’uomo, che è un informatore di Tahsin. Mihriban ingaggia un’esperta d’arte per scoprire chi ha venduto uno dei dipinti che le aveva mostrato Tahsin.

