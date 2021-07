Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Rifat è un ex poliziotto

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 20 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 20 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan scopre dagli agenti che Rifat è un ex poliziotto congedato con disonore per un furto. Bulent dopo aver appreso la proposta di Cesur di investire in borsa, inizia a indagare e scopre che il giovane è uno dei soci delle imprese che vogliono procedere alla fusione. Bulent sospetta che Cesur abbia intenzione di imbrogliarli. La fusione ha luogo e l’unico che ci guadagnerà sarà lo stalliere Kemal che si è fidato delle parole di Cesur. L’ex poliziotto Rifat riesce a scoprire che Madre Belkis, in passato era la direttrice dell’orfanotrofio in cui si trovava Adalet. Inoltre, scopre che il direttore che c’era precedentemente è stato rinvenuto senza vita la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur. La notizia fa insospettire Cesur che inizia a non credere che Madre Belkis sia deceduta per morte naturale…

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Mihiriban oramai stanca dei continui ricatti di Tahsin è pronta a vendere tutte le sue proprietà per trasferirsi in un’altra città. Bulent, intento a riconquistare Suhan, convince la madre a non arrendersi e a rimanere in paese continuando a lottare. Intanto il Korludag, superati i dubbi iniziali, si fida di Cesur, ignorando le sue reali intenzioni. Infatti il giovane continua a conquistarsi la fiducia e anche la simpatia del vecchio Tahsin per portare avanti il suo piano di vendetta. Così, quando il padre di Suhan lo invita a una cena di famiglia per parlare di affari, Cesur accetta senza alcuna esitazione. Suhan, invece, continua ad avere dei sospetti su Cesur e Rifat e inizia ad indagare su entrambi. Intanto Kemal e Sirin fissano la date delle nozze.

