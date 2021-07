Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Suhan gelosa di Banu?

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 21 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 21 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin ha scoperto che nelle terre vendute a Cesur è stato trovato dell’oro. Il Korludag si pente di non essersi fidato del giovane e se la prende con Korhan e Bulent. Cesur chiarisce con Suhan il rapporto che lo lega a Banu. Dopo aver ascoltato un dialogo tra Cesur e Banu, Suhan cerca le vecchie foto di famiglia e chiede al fratello se abbia mai sentito parlare di Hasan Karahasanoglu. Intanto Suhan mostra a Cesur un video che mostra Rifat all’esterno della casa di Istanbul dei Korludag: il ragazzo le spiega che l’amico passa di lì per far visita alla ex moglie. Dopo la morte di Belkis, Cesur decide di portare la madre a casa sua.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Suhan sospetta di Rifat e Cesur e chiede alla polizia delle informazioni. La giovane Korludag scopre che Rifat è un ex poliziotto, peraltro congedato con disonore per un furto da lui commesso. Intanto Bulent indaga sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scopre l’uomo è tra i soci delle imprese destinate alla fusione. Ristendendo che Cesur li voglia imbrogliare, decide di non partecipare all’affare. La fusione ha effettivamente luogo e l’unico a guadagnarci sarà Kemal, che si è fidato di Cesur. Madre Belkis è morta. Rifat scopre che era la direttrice dell’orfanotrofio nel quale è cresciuta Adalet, compagna di Tashin, e che anche che il direttore precedente è stato rinvenuto privo di vita la stessa notte in cui è venuto a mancare il padre di Cesur. Il ragazzo sospetta che madre Belkis sia stata uccisa. Al party di inaugurazione di casa sua, Cesur comunica a Tashin di aver ritrovato nel suo terreno delle monete antiche, mandando su tutte le furie il Korludag.

