Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Tahsin e Cesur soci?

Nella puntata di oggi, venerdì 23 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Sirin e Kemal stanno organizzando gli ultimi preparativi del loro matrimonio: i due giovani, infatti, hanno già riddato la data delle nozze. Intanto Cesur ha deciso di portare la madre Fugen, malata di Alzheimer, a vivere con lui. Tahsin, dopo aver scoperto che nelle terre che ha venduto a Cesur è stato rivenuto dell’oro, si è pentito di non essersi fidato di lui, ascoltando il figlio Kohran e Bulent. Per non perdere un’altra occasione, il Korludag chiede a Cesur di diventare soci.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” dopo la morte di Madre Belkis, Cesur indaga sul passato di Adalet e sul legame della farmacista con Tahsin Korludag. Il giovane Alemdaroğlu scopre così che l’assassino dell’ex direttore dell’orfanotrofio, Riza, è fratello di Adalet. Cahide scopre che il suo bambino sarà un maschio e per l’occasione Tahsin, felice di avere un nuovo erede, decide di organizzare una festa. Ma Hulya rivela a Cahide che ha accusato il probabile padre di suo figlio di aver ammazzato il dottor Nedim. Suhan è decisa a scoprire la verità su Hasan Karahasanoğlu, dopo aver sentito il padre fare questo nome, e cerca di capire da Korhan se conosce la verità sul passato di Tahsin. Poi va a cena con Cesur per capire i veri motivi che hanno condotto il padre del giovane a Korludag.

