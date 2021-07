Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Hulya a casa Korludag

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 27 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 27 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Korhan vuole conoscere Hulya, convinto che sia l’infermiera che aiuterà Cahide a partorire. Il giovane Korludag invita Hulya a trasferirsi da loro in modo da seguire la gravidanza della moglie. Hulya accetta la proposta di Kohran, anche se Cahide non è molto d’accordo perché teme qualche passo falso della sua alleata. Cesur acquista le terre da tutti i contadini vessati da Tahsin e informa i soci di aver comprato i terreni per produrre olio di semi di zucca.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful”, Fugen, la madre di Cesur malata di Alzheimer, vive ormai a casa del figlio. Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Kemal e Shirin, Fugen viene spaventata dei fuochi d’artificio e scappa nel bosco. La donna viene soccorsa proprio da Tahsin Korluda, che la riporta a casa di Cesur. Quando scopre di essere stata aiutata da Tahsin Korludag, Fugen ha un momento di lucidità e cominci a urlare che Tashin è un assassino e che le sue mani sono sporche di sangue. Suhan tranquillizza il padre, dicendogli che la madre di Cesur è malata, ma il Korludag teme che il giovane possa essere legato ai Karahasanoglu. Tahsin chiede conferme alla polizia. Intanto Cesur inizia a indagare sulle attività imprenditoriali del padre di Suhan.

