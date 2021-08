Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 3 agosto: Cesur ferito gravemente!

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata oggi 3 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 3 agosto, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur, attirato nella trappola di Cahide e Bulent, viene gravemente ferito da Turan, mentre Tahsin e i suoi lo stanno attendendo a Istanbul per liberarsi di lui. Rifat chiama subito i soccorsi per salvare la vita al ragazzo, che viene sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Suhan e Tahsin vanno in ospedale e vengono a sapere da Banu del messaggio inviato a nome della giovane Korludag. Una volta soli, Suhan dice a Cesur di aver scoperto la sua vera identità. Il giovane Karahasanoğlu, allora, le svela che Tahsin è l’assassino di suo padre e che ha cambiato la sua identità per avere giustizia. Sirin porta Fugen da sua madre, a casa Korludag: nel salone della villa la madre di Cesur riconosce il quadro di Muzaffer!

Brave and Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Suhan è fuggita a Istanbul perché contraria alle nozze del padre Tashin con Adalet. La ragazza, infatti, considera la farmacista responsabile della morte della madre, la quale si ammalò di depressione fino a lasciarsi morire proprio dopo aver scoperto che il marito aveva un’amante. Dopo le nozze con Adalat, Tashin raggiunge la figlia a Istanbul per spiegarle che ha sposato la donna perché ne è profondamente innamorato. Suhan decide quindi di tornare a casa. Bulent e Cahide organizzano un piano per liberarsi di Turan e Cesur: all’ex fidanzato di Hulya viene detto che Cesur vuole ucciderlo. Invece l’Alemdaroğlu viene attirato in un agguato facendogli credere che Suhan si trovi in pericolo. Tahsin comincia a credere che Cesur possa essere il figlio di Hasan e così gli tende una trappola usando Mithat come tramite.

