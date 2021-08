Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: Kemal scopre la verità

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata oggi 4 agosto

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 agosto, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan pensa di essere stata usata da Cesur solo per avvicinarsi a suo padre. Turan continua a minacciare Bulent: Korhan e Suhan assistono a una discussione tra i due uomini. Per giustificare la situazione, Hulya dichiara che Turan era il suo uomo e che ha eliminato il dottor Nedim per gelosia.In os pedale, Kemal ascolta casualmente Banu e Cesur parlare di Tahsin Korludag. Cesur a quel punto gli svela la verità sulla sua famiglia. Il Karahasanoglu lascia lo speda e insieme a Kemal e Rifat va alla ricerca di Mithat, non sapendo che è complice di Tahsin.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur viene attirato con un falso messaggio di Suhan in un agguato, organizzato da Chaide e Bulent con Turan, dove un proiettile lo colpisce al petto. Intanto Suhan scopre che non esiste alcuna lapide con il nome di Hasan Alemdaroglu, ma di Hasan Karahasanoglu. Cesur viene portato d’urgenza in ospedale. Dopo l’intervento, il ragazzo riceve la visita di Suhan che gli rivela di aver scoperto la sua vera identità: Cesur Karahasanoglu. Ormai con le spalle al muro, Cesur ammette di aver cambiato il suo nome per trovare l’uomo che ha ucciso suo padre: Tahsin Korludag. Suhan lascia l’ospedale sconvolta. Intanto Sirin ha portato a casa Korludag la mamma di Cesur, che riconosce uno dei quadri del suocero. Tahsin e Adalet capiscono che la donna è legata ai Karahasanoglu.

