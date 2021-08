Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Banu difende Turan

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata oggi 5 agosto

Nella puntata di oggi, giovedì 5 agosto, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan rinfaccia al padre di averla delusa e adesso teme che tutto ciò che le racconta siano solo delle bugie. Nel frattempo Kemal, Cesur e Rifat cercano degli indizi su Mithat e scoprono che è un alleato di Tahsin e del commissario Mehmet. Tahsin e Adalet decidono di fare un viaggio in Europa in occasione del Capodanno. Intanto Cahide riesce a convincere Kohran a far restare la sua finta infermiera Hulya a casa loro. Durante una riunione per parlare di Turan le due donne e Bulent temono di essere scoperti. Banu parla con Turan e gli propone di difenderlo, così da dimostrare che lui non c’entra nulla con l’omicidio del dottor Nevim. Sirin capisce che Cesur ha raccontato la verità a Kemal e rivela al marito che Suhan le ha confidato di amare Cesur. Mirihban scopre che i dipinti appartengono alla famiglia Karahasanoglu e non Korludag.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Cesareo viene arrestato!

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” dopo aver scoperto la verità su Cesur, Suhan teme che lui l’abbia semplicemente usata per arrivare a suo padre Tahsin. Turan insegue Bulent in macchina e lo costringe a fermarsi. Quando la polizia raggiunge i due, Turan minaccia di raccontare tutta la verità. Anche i fratelli Korludag assistono alla scena. Tornati a casa Cahide e Hulya si inventano una scusa per motivare le accuse di Turan: Hulya afferma che Turan ha ucciso il dottore Nevim per gelosia. In ospedale Cesur racconta tutta la verità a Kemal, che decido di aiutarlo nella sua vendetta. I due uomini, insieme a Rifat, si mettono sulle tracce di Mithat, un vecchio amico di suo padre. Suhan si confida con Sirin e le rivela il suo amore per Cesur.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Ridge pensa a ShaunaLove is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: Eda perde la memoria...

© RIPRODUZIONE RISERVATA