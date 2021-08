Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: Cesur arrestato!

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata oggi 6 agosto

Nella puntata di oggi, venerdì 6 agosto, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan ha scoperto la verità su Cesur e ora ha dei forti dubbi: la Korludag è innamorata dell’uomo, ma teme che lui le abbia fatto soltanto credere di ricambiare i suoi sentimenti per poter mettere in atto il suo piano contro Tahsin. Cesur, per dimostrarle il suo amore, le regala una romantica poesia, che il padre Hasan aveva dedicato alla madre Fugen, nella notte di Capodanno. Mentre Cesur e Suhan sono insieme e parlano di ciò che provano l’uno per l’altra, arrivano le forze dell’ordine. Tahsin, dopo aver scoperto che Cesur è il figlio di Hasan Karahasanoglu, ha messo un atto un piano contro di lui: il ragazzo viene arrestato perché accusato di aver falsificato alcuni documenti. Al processo, Cesur riesce a dimostrare la sua innocenza.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Suhan dopo aver scoperto la verità su Cesur affronta il padre e gli rinfaccia di averla delusa. La Korludag teme che Tahsin le stia dicendo della altre bugie. Intanto uscito dall’ospedale Cesur, insieme a Rifat e Kemal, indaga su Mithat, vecchio amico del padre e di Tahsin, scoprendo che è in combutta con il Korludag e il Commissario Mehmet. Tahsin e Adalet partono per l’Europa, dove trascorreranno il Capodanno. Cahide riesce a convincere Korhan a far restare Hulya. Banu, invece, propone a Tuhran di difenderlo dall’accusa di aver ucciso il dottor Nevim. L’avvocato, però, gli chiede di raccontarle tutto ciò che sa. Sirin rivela a Kemal che Suhan è innamorata di Cesur. Intanto, Mihriban viene contattata dall’antiquario dove aveva indagato sui quadri: scopre che appartenevano alla famiglia Karahasanoglu.

