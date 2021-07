Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Cesur a casa Korludag

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 8 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 8 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur ha salvato la vita a Tahsin e si risveglia in casa Korludag. Bülent cerca di nascondere un’ustione sulla mano, ma Cahide se ne accorge e l’uomo cerca di comprare il silenzio della donna. Suhan vuole offrire le cure migliori a Cesur, che vede un quadro con uno stemma che rappresenta la sua famiglia nella stanza in cui alloggia a casa Korludag. Tahsin è deciso a scoprire chi ha appiccato l’incendio e fa in modo la polizia interroghi l’intera cittadina.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin Korludag decide di organizzare una festa per il suo compleanno. Ovviamente, non mancano i due figli dell’uomo, Korhan, accompagnato dalla moglie, Cahide, e Suhan, accompagnata invece dal fidanzato, Bulent. La figlia di Tahsin ha delle riserve sul fidanzato che conosce fin da quando erano bambini: Bulent sta con lei perché ne è innamorato, oppure perché può garantirgli un posto nella sua prestigiosa famiglia? Inoltre la ragazza non riesce a smettere di pensare a Cesur, che le ha salvato la vita ma che ha anche un conto in sospeso con suo padre. Durante la festa di compleanno di Tahsin, Bulent chiede a Suhan di sposarlo, ma la ragazza lo rifiuta. L’Aydinbas si arrabbia con la fidanzata, che viene soccorsa ancora una volta da Cesur, che si prende gioco di lui. In cerca di vendetta e ubriaco, Bulent incendia la proprietà di Cesur ma non sa che in quel momento è lì anche Tahsin.

