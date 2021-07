Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Bulent con Hulya

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 9 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Hulya ha dormito con Bulent, ma quando Cahide bussa alla sua porta lo caccia in malo modo. La moglie Kohran sembra voler interrompere l’accordo sulla falsa gravidanza, ma Hulya finge di avere una crisi nervosa. Suhan riesce a convincere i lavoratori del laboratorio a non licenziarsi, dopo che Tahsin li ha accusati di aver incendiato la casa di Cesur. La sera, a cena, Tahsin parla a Cesur della storia della sua famiglia, ma in realtà racconta la storia del padre di Cesur. Il ragazzo vorrebbe reagire, ma deve calmarsi per portare avanti il suo piano: conquistare Suhan in modo da distruggere poi suo padre…

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur si risveglia nella tenuta dei Korludag, dopo aver salvato la vita a Tahsin durante l’incendio appiccato da Bulent. Suhan, grata all’Alemdaroglu per aver portato in salvo il padre, si prende cura di lui medicandogli le ferite. La ragazza comincia a ricredersi su Cesur, da cui è molto attratta. Il ragazzo intanto trova in casa Korludag uno quadro con le stemma della sua famiglia. Cahide scopre che è stato Bulent ad appiccare l’incendio e l’uomo si dichiara pronto a tutto purché lei non riveli il suo segreto. Bulent decide di andare a Istanbul per qualche giorno dove incontra Hülya, la prostituta con cui Chaide ha stretto un accordo: la donna è infatti incinta, a differenza della moglie di Kohran. Tahsin è convinto che siano stati gli operai ad appiccare l’incendio a casa dell’Alemdaroglu e li ricatta per sapere la verità.

