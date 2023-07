Brenda Cuomo, ritrovata 23enne scomparsa da Pellezzano/ “Vagava vicino Stazione centrale Napoli”

Scomparsa nel Salernitano, è stata ritrovata a Napoli. Sospiro di sollievo per la famiglia di Brenda Cuomo, la 23enne di cui non si avevano notizie negli ultimi due giorni. Questa mattina la sua auto, una Renault Clio bianca, era stata avvistata a Secondigliano, mentre poche ore dopo la scomparsa, la targa era stata segnalata in zona Salvator Rosa. La giovane si era allontanata da casa sua, nella frazione Capriglia di Pellezzano (Salerno), con la sua autovettura, senza portare con sé il cellulare.

Thailandia: 49enne dichiarata morta si risveglia/ La scoperta prima della cremazione

Poche ore prima aveva riferito alla madre che non sarebbe andata a lavoro e che sarebbe rimasta a casa, perché la sera prima era tornata molto tardi. Però, quando la donna aveva fatto ritorno a casa, non aveva trovato la figlia. Non riuscendo a contattarla in alcun modo, aveva sporto denuncia presso i carabinieri di Mercatello, che hanno subito avviato le indagini e ascoltato i conoscenti. Alcuni degli amici più stretti avevano riferito di aver visto Brenda Cuomo turbata negli ultimi tempi. Ma non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento.

Crisi idrica, in Italia dispersione tra le peggiori in Europa/ Bassi livelli dell'acqua e pochi investimenti

BRENDA CUOMO RITROVATA VICINO STAZIONE CENTRALE DI NAPOLI

Brenda Cuomo in questi minuti sta tornando dalla famiglia, accompagnata dalle forze dell’ordine. Infatti, i familiari sono stati subito informati del suo ritrovamento. Comunque, il Fatto Quotidiano riferisce che al momento del ritrovamento, vagava vicino alla Stazione centrale di Napoli. In base a quanto emerso finora, e riportato da Fanpage, l’allontanamento della 23enne di Pellezzano è stato volontario, ma le ragioni non sono state ancora chiarite. Secondo quanto riferito dai genitori agli inquirenti, non ha né problemi di droga né di depressione. Inoltre, non è stato comunicato se al momento del ritrovamento la ragazza era da sola a bordo dell’automobile o meno.

Usa, strangolò donna e nascose cadavere: arrestato dopo 39 anni/ Aveva usato 13 identità

Ieri sera la mamma, Monica Iannicelli, aveva lanciato l’ennesimo appello via social, rivolgendosi direttamente alla figlia: “Mi basta sentire solo la tua voce. Ti prego, anima mia, non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre… chiamami, ti scongiuro“, aveva scritto la donna. Oggi arriva il lieto fine nella vicenda della scomparsa di Brenda Cuomo, di cui si erano perse le tracce da venerdì sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA