Calciomercato Napoli News/ Si avvicina Maxime Lopez: “Futuro in grande club? Sarebbe il top” (1 luglio 2023)

Calciomercato Napoli News: spunta il nome di Maxime Lopez per rinforzare il centrocampo

Uno dei nomi caldi in ottica calciomercato Napoli è quello di Maxime Lopez del Sassuolo. Il centrocampista francese lascerà quasi sicuramente la società emiliana e salvo sorprese si accaserà ad un club di prima fascia. Sulle sue tracce, ormai da un pò di tempo, sembra esserci la compagine azzurra, che segue con attenzione il giocatore.

Dal canto suo, Maxime Lopez, ha già fatto capire chiaramente di aver concluso la sua avventura nel Sassuolo, come dichiarato in una intervista rilasciata ai microfoni di Le Media Carré: “Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di andare e di puntare più in alto”.

Calciomercato Napoli News, Maxime Lopez strizza l’occhio agli azzurri: “Amo l’Italia, se posso andare in un grande club…”

“In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia“, ha continuato il giocatore del Sassuolo, strizzando l’occhio al Napoli. Insomma, le idee sembrano essere molto chiare per Maxime Lopez, che potrebbe appunto aggiungersi alla scuderia di Rudi Garcia nel corso delle prossime settimane.

“Ma poi c’è anche la Premier League”, ha aggiunto il calciatore nell’intervista sopra menzionata. “Mister De Zerbi? Se mi chiama al Brighton possiamo discuterne seriamente. Mentre per il ritorno a Marsiglia ci ho pensato più volte, mi piacerebbe tornare ma non devi tornare tanto per tornare, continuo a chiedermi se sia una buona scelta oppure no”, i dubbi di Maxime Lopez.











