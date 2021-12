Brenda Gozzoli, chi è la figlia di Sara Di Vaira/ Incanta sul palco e la mamma piange

Brenda Gozzoli, figlia della ballerina Sara di Vaira, vince la sfida con Leonardo a Ballando con le Stelle 2021 e passa il turno per la gioia della madre. L’insegnante segue con commozione i passi della sua piccola e straordinaria ballerina, che con grande determinazione e voglia di emergere si impone nello speciale Ballando con le stelle on the road. “Leonardo è l’essenza della danza classica mentre Brenda Gozzoli è la tecnica e l’energia dance”, spiega Milly Carlucci prima di svelare il verdetto.

Brenda Gozzoli, figlia di Sara di Vaira incanta a Ballando con le Stelle 2021 on the road

Alla fine è proprio la figlia di Sara di Vaira a sfangarla. Nonostante l’agguerrita concorrenza, la baby ballerina è riuscita con il suo talento e la sua passione a conquistare tutti. E quando scopre di aver passato il turno di Ballando con le Stelle on the road esplode di gioia, saltellando felice per lo studio. Le telecamere si spostano da Brenda Gozzoli a sua madre Sara di Vaira che è in preda alla gioia e alla commozione sugli spalti. Standing ovation da parte del pubblico.

