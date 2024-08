Da un po’ i fan di Samanta Togni e Mario Russo si chiedono se i due ex concorrenti di Ballando con le Stelle si siano lasciati o no. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2020 dopo soli 7 mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine? Di certo sono stati affiatati e forse un po’ avventati, anche perché oggi Samanta Togni ha svelato al pubblico di essere tornata a vivere a Roma dopo un periodo complicato in cui ha vissuto col marito a Dubai.

Finalmente, dopo le mille domande dei fan della ballerina sulla sua storia d’amore, Samanta Togni ha rilasciato un’intervista a DiPiù in cui si è confidata rispetto a cosa le sta succedendo. L’artista ha confessato che il suo matrimonio sta vivendo una fase molto complicata, ma ha tenuto aperta la possibilità di pace tra lei e il marito: “Capita di dover mettere tutto in discussione”, spiega: “ma di solito, dopo queste fasi così negative, arriva anche un momento di rinascita: speriamo”.

La conduttrice televisiva ha passato un lungo periodo a Dubai con Mario Russo, che fa il medico nella famosa città degli Emirati Arabi. Samantha Togni ha deciso di riprendere la sua vita a Roma e il suo lavoro in televisione che aveva ormai abbandonato da qualche tempo. “Sto valutando varie proposte”, ammette, confessando che le sue scelte stanno senza dubbio allontanandola da Mario: “Ma sentivo che era la cosa giusta da fare”. Samanta ha anche spiegato di quanto si sentiva male all’estero, raccontando che non si piaceva più e che lontano dall’Italia non era più sé stessa.

La loro storia d’amore era nata su un treno, un incontro casuale che ha poi modificato per sempre le loro vite. La proposta di matrimonio a Capri e l’evento il 15 febbraio 2020, un sogno a occhi aperti avvenuto forse troppo velocemente? “Mario è arrivato quando avevo smesso di credere definitivamente nell’amore” aveva dichiarato appena sposata. Oggi però le cose vanno diversamente e i due sembrano essersi allontanati in modo quasi definitivo. Ancora non si sa se si sono lasciati o no, ma ormai è un periodo lungo di distanza che non lascia presagire un ritorno.