Brennero 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione, sceneggiatori: “Siamo pronti”

C’è grande attesa per l’ultima puntata di Brennero, cosa succederà tra Eva e Paolo? Chi si nasconde davvero dietro alcuni omicidi di cui è stato accusato il Mostro di Bolzano Fischer? Il presunto ‘suicidio’ di Fisher in carcare darà inizio ad un effetto domino che porterà a verità sorprendenti che incastreranno degli insospettabili. In attesa del gran finale, però, in molti si chiedono se Brennero 2 si farà e, alla luce degli ottimi ascolti riscontrati, non sembrano esserci dubbi in merito. TvBlog, inoltre, nelle scorse ore ha intervistato uno degli sceneggiatori della fiction Andrea Valagussa.

Sul sito si legge: “Fosse per Carlo (Mazzotta, sceneggiatore con cui Valagussa ha firmato le sceneggiature, ndr) e per me inizieremmo a scrivere la seconda stagione anche oggi”, ci ha detto. “Eva, Paolo, Bolzano e tutti gli altri personaggi hanno ancora tantissimo da raccontare. Ma questa è una domanda da porre più che altro a Rai”. Insomma gli sceneggiatori e la produzione non vedono l’ora di rimettersi a scrivere nuove storie, del resto con il gran finale se è vero che molte questioni verranno chiuse e altrettanto vero che altre questioni rimarranno aperte e potrebbero essere sviluppate in una seconda stagione.

Anticipazioni Brennero seconda stagione: Elena Radonicich e Matteo Martare si sbilanciano

Ed anche gli attori protagonisti della fiction di Rai1 sperano che Brennero 2 si farà. Di recente Elena Radonicich, che dà il volto alla PM Eva Kofler, in un’intervista a DiLei ha confessato: “Spazio per una seconda stagione? Non lo so, io spero di sì. La serie è costruita in modo tale che esistano entrambe le possibilità, tutte e due plausibili. Penso che adesso dipenda dal riscontro del pubblico. A me piacerebbe molto.” Anche Matteo Martari (l’ispettore Paolo Costa), questa volta in un’intervista a TeleSette, si è detto possibilista su una seconda stagione: “Noi attori siamo gli ultimi a saperlo. Ne sarei felice”. In attesa di sapere con certezza se Brennero 2 si farà non resta che ricordare l’appuntamento con l’ultima puntata in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 21.35 circa.