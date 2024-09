Come finisce Brennero, anticipazioni sul finale di stagione: Paolo e Eva tra indagini e rischi

C’è grande attesa per il gran finale di stagione della fiction di Rai1 Brennero che andrà in onda lunedì prossimo, 7 ottobre 2024. Il thriller poliziesco con protagonista Elena Radonicich e Matteo Martari puntata dopo puntata ha conquistato un numero sempre più crescente di telespettatori catalizzando l’attenzione e tenendoli con il fiato sospeso: chi è il serial killer soprannominato il Mostro di Bolzano? Quale identità si nasconde dietro un assassino che nel corso degli anni si è reso protagonista di efferatissimi crimini? Le anticipazioni svelano come finisce Brennero e spazio avranno anche le vicende sentimentali dei due protagonisti Eva e Paolo si chiariranno?

Le anticipazioni Brennero fiction di Rai1 dell’ultima puntata in onda lunedì 7 ottobre 2024 svelano che la PM Eva Kofler e l’ispettore Paolo Costa continueranno ad indagare sul pluriomicida senza escludere nessuna pista. Tuttavia le loro indagini dovranno arrestarsi davanti ad un evento drammatico che sconvolgerà l’intera comunità: l’omicidio di una noto ricercatore, chi l’ha ucciso e perché? Una volta tornati a lavorare fianco a fianco, per loro fortuna, l’ispettore e la Pubblico Ministero saranno sempre più uniti e in sintonia nonostante entrambi sentono la pressione non solo del caso del Mostro ma anche dei loro problemi sentimentali.

Anticipazioni Brennero ultima puntata del 7 ottobre 2024, colpo di scena: chi è il mostro di Bolzano

Le anticipazioni Brennero ultima puntata del 7 ottobre 2024 svelano che ci saranno dei clamorosi risvolti e delle svolte nella trama nell’ultimo episodio dal titolo Cadono le Maschere. Paolo ed Eva torneranno ad indagare sul Mostro di Bolzano e mettendo insieme tutti i pezzi capiranno che dietro l’omicida si nasconde qualcuno di molto vicino a loro…Come finisce Brennero fiction di Rai1? Senza fare eccessivi spoiler nonostante tutti gli indizi portino al padre di Eva, Gerhard Kofler l’uomo di dimostrerà estraneo ai fatti…il Mostro sarò davvero Mauro Battisti / Helmuth Fischer o qualcun altro di più vicino? Sono tanti gli interrogativi che troveranno risposta nell’ultima puntata di Brennero, Eva dirà a Mathilde che è sua madre? Paolo ricucirà il rapporto con la sua compagna Michela ed Eva con il marito Andreas? E tra Eva e Paolo cosa succederà?