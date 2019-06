Brescia, 3 maestre fermate per maltrattamenti in asilo/ Insulti e punizioni eccessive

Tre maestre di un asilo della provincia di Brescia sono state fermate per maltrattamenti. Ancora una volta ci troviamo costretti a raccontare una vicenda di violenze fisiche e psicologiche nei confronti di bambini indifesi, solo l’ultimo dei numerosi casi emersi negli ultimi mesi. L’istituto per l’infanzia in questione ha sede in quel di Rodengo Saiano, una cittadina che dista una ventina di chilometri dal capoluogo di provincia lombardo. Stando a quanto riportato da numerosi organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, il gip ha disposto l’obbligo di firma per tre maestre, nonostante la procura di Brescia avesse chiesto gli arresti ai domiciliari. Un’indagine, quella della polizia di stato, iniziata diversi mesi fa, precisamente a dicembre dello scorso anno, scattata dopo la denuncia di alcuni genitori degli alunni frequentati l’asilo suddetto.

BRESCIA, 3 MAESTRE FERMATE PER MALTRATTAMENTI IN ASILO

Alcuni mamma e papà avevano notato un cambiamento negli atteggiamenti dei propri figli, che non andavano più all’asilo con il sorriso, e di conseguenza hanno deciso di raccontare il tutto agli inquirenti. Un’ulteriore conferma si è avuta dopo il racconto di una ex dipendente dello stesso istituto scolastico, che aveva denunciato il comportamento scorretto delle sue vecchie colleghe. E’ quindi scattata l’indagine che si è avvalsa anche dei filmati registrati dalle telecamere installate segretamente presso l’edificio, dopo di che è scattato il fermo da parte della squadra mobile della questura per maltrattamenti su bambini. Nelle immagine raccolte si vedono le tre insegnanti rivolgersi con parolacce ai piccoli, e si notano anche degli spintoni. Inoltre, gli inquirenti ritengono che le tre maestre avrebbero inferto delle punizioni eccessive, come ad esempio il lasciare al digiuno i bambini, o il non cambiargli il pannolino sporco. Ancora una volta si attualizza la questione delle telecamere obbligatorie negli asili e in tutti gli istituti scolastici, proprio come deterrente contro queste situazioni.

